Туляк расплатился в магазине поддельной купюрой

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-01T13:30:43+03:00

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В Туле на ул. Кирова в ночное время в одном из магазинов житель областного центра хотел расплатиться купюрой номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию. По адресу торговой точки незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Для разбирательств подозреваемый сразу же был доставлен в городское УМВД.

Проведенное экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что купюра является поддельной.

Подозреваемым в сбыте подделки оказался 43-летний ранее судимый туляк. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ. Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU