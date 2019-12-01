Губернский каток в Туле 2 декабря будет закрыт

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-01T12:08:47+03:00

На покрытии будут проводиться технические работы

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Завтра, 2 декабря, тульский Губернский каток будет закрыт. По причине проведения технических работ на покрытии, массовое катание проводиться не будет.

На следующий день, 3 декабря, каток будет работать в штатном режиме в соответствии с расписанием сеансов:

10:00 − 11:30

12:00 − 13:30*

14:00 − 15:30

16:00 − 17:30

18:00 − 19:30

20:00 − 21:30**

* сб, вс - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем

** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)

ИСТОЧНИК KP.RU