Губернский каток в Туле 2 декабря будет закрыт
На покрытии будут проводиться технические работы
Фото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 2 декабря, тульский Губернский каток будет закрыт. По причине проведения технических работ на покрытии, массовое катание проводиться не будет.
На следующий день, 3 декабря, каток будет работать в штатном режиме в соответствии с расписанием сеансов:
10:00 − 11:30
12:00 − 13:30*
14:00 − 15:30
16:00 − 17:30
18:00 − 19:30
20:00 − 21:30**
* сб, вс - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем
** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)
ИСТОЧНИК KP.RU