В Тульской области определили размер выплат на содержание детей-сирот
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон Тульской области «О внесении изменений в статью 25 Закона Тульской области «О защите прав ребенка».
Так, в соответствии с ним, с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей:
· от 0 до 6 месяцев – 9399 рублей 24 копейки;
· от 6 до 12 месяцев – 13093 рубля;
· от 12 до 18 месяцев – 12231 рубль 98 копеек;
· от 18 месяцев до 2 лет – 10359 рублей 49 копеек;
· от 2 до 3 лет – 10081 рубль 89 копеек;
· от 3 до 7 лет – 12323 рубля 28 копеек;
· от 7 до 11 лет – 16674 рубля 60 копеек;
· от 11 до 18 лет – 17836 рублей 50 копеек.
Если размер ежемесячной выплаты, назначенной до вступления в силу указанных изменений, превышает размер выплаты, устанавливаемый с 1 января 2020 года, то ежемесячная выплата составит 10 359 рублей 68 копеек.
Финансовое обеспечение будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Тульской области «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
ИСТОЧНИК KP.RU