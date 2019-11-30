2019-11-30T15:53:07+03:00
Общество

Вечером 30 ноября в Тульской области ухудшатся погодные условия

В регионе ожидается ледяной дождь и гололедица
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вечером 30 ноября в регионе заметно ухудшатся погодные условия. В первую очередь это коснется автолюбителей – в области ожидается ледяной дождь, а на дорогах появится наледь.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят водителей проявить особую внимательность на дорогах, соблюдать дистанцию во время движения, во избежание экстренного торможения заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и воздерживаться от резких маневров. А тем, кто еще не успел сменить летнюю резину, настоятельно рекомендуют сделать это как можно скорее, а также воздержаться от дальних поездок.

Пешеходам также стоит быть аккуратнее – переходить проезжие части нужно только убедившись, что все транспортные средства вас пропускают, на остановках общественного транспорта во избежание падения и несчастных случаев рекомендовано держаться подальше от проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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