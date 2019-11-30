Вечером 30 ноября в Тульской области ухудшатся погодные условия
Вечером 30 ноября в регионе заметно ухудшатся погодные условия. В первую очередь это коснется автолюбителей – в области ожидается ледяной дождь, а на дорогах появится наледь.
В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят водителей проявить особую внимательность на дорогах, соблюдать дистанцию во время движения, во избежание экстренного торможения заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и воздерживаться от резких маневров. А тем, кто еще не успел сменить летнюю резину, настоятельно рекомендуют сделать это как можно скорее, а также воздержаться от дальних поездок.
Пешеходам также стоит быть аккуратнее – переходить проезжие части нужно только убедившись, что все транспортные средства вас пропускают, на остановках общественного транспорта во избежание падения и несчастных случаев рекомендовано держаться подальше от проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU