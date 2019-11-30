2019-11-30T14:33:46+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой в результате ДТП постадал инспектор ДПС

Водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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29 ноября в Тульской области на трассе «ТулаНовомосковск» проходило профилактическое мероприятие «Грузовик». Во время очередной проверки сотрудник ДПС остановил один из большегрузов. К инспектору вышел водитель грузовика и пассажир.

В это время 40-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes проезжала по данному участку дороги. Как сообщают СМИ, она не справилась с управлением и вылетела на обочину, сбив инспектора и одного из мужчин, вышедших из грузовика.

Пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время по данному происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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