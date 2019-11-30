На трассе под Тулой в результате ДТП постадал инспектор ДПС
29 ноября в Тульской области на трассе «Тула – Новомосковск» проходило профилактическое мероприятие «Грузовик». Во время очередной проверки сотрудник ДПС остановил один из большегрузов. К инспектору вышел водитель грузовика и пассажир.
В это время 40-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes проезжала по данному участку дороги. Как сообщают СМИ, она не справилась с управлением и вылетела на обочину, сбив инспектора и одного из мужчин, вышедших из грузовика.
Пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время по данному происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся.
ИСТОЧНИК KP.RU