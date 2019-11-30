В Тульской области мошенник украл смартфон из салона сотовой связи

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-30T13:37:48+03:00

Оставшись без внимания продавцов-консультантов он вышел из магазина с телефоном в руках

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В Щекино Тульской области злоумышленник украл мобильный телефон из салона сотовой связи на глазах у продавцов-консультантов.

Мошенник попросил показать ему дорогостоящий смартфон. Взяв телефон в руки, он долгое время его рассматривал, изучал характеристики и функции. Потом, не отдавая смартфон продавцу, он сказал, что хочет приобрести сим-карту. Дождавшись, когда при оформлении покупки его оставят без внимания, похититель вышел из салона с телефоном в руках. Нанесенный материальный ущерб составил более 20 000 рублей.

Персонал магазина сообщил о случившемся в полицию, указав на приметы злоумышленника. В полиции сразу же были организованы мероприятия по задержанию похитителя. Наряд патрульно-постовой службы, дежуривший на улицах города, увидел похожего по описанию мужчину. Он был остановлен сотрудниками полиции и доставлен в отдел МВД. У 22-летнего неработающего местного жителя похищенное было обнаружено и изъято. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU