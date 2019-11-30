2019-11-30T12:16:35+03:00
Происшествия

В Тульской области злоумышленник потратил почти три тысячи на продукты с краденной банковской карты

Позже злоумышленник сознался в содеянном
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным, 32-летняя жительница Ефремова в ночное время суток на улицах города потеряла свою банковскую карту. Позже она заметила списание с нее денежных средств. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность возможного подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий местный житель. Найдя банковскую карту, он понял, что может ей оплачивать покупки. Таким образом, злоумышленник в разных торговых точках купил продуктов питания на 2 700 рублей. Позже он сознался в содеянном.

В настоящее время в отделе МВД «Ефремовский» ведется дальнейшая работа по установлению всех деталей произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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