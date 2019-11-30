«Ростелеком» представил сервисы кибербезопасности на первом тульском IT-Форуме

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-30T11:13:55+03:00

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В форуме приняли участие свыше 300 представителей органов исполнительной власти, компаний ИТ-сферы, промышленных предприятий, образовательных учреждений и др.

«Ростелеком» обеспечил площадку высокоскоростным доступом в интернет. Помимо этого, специалисты провайдера развернули в выставочной зоне интерактивный стенд, где представили цифровые сервисы информационной безопасности, продукты по защите детей и взрослых в глобальной Сети, ознакомили гостей с широкими возможностями «Умного дома» и другими услугами «Ростелекома».

Открывая форум, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что все вопросы, которые здесь обсуждаются, напрямую связаны с национальным проектом «Цифровая экономика». Глава региона подчеркнул роль цифровизации в современном мире. «Цифровая экономика – это будущее, которое уже наступило. Мы живем в особую эпоху, когда технологии нового поколения массово внедряются во все сферы жизни. Повсеместное использование больших данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, адаптивные системы перестали быть инновациями. Они перешли в разряд явлений, которыми мы должны научиться грамотно управлять. Не говоря уже о гаджетах, которые прочно вошли в нашу жизнь», – сказал Алексей Дюмин.

Гостям форума были представлены новейшие тренды, лучшие практики, актуальные IT-решения, связанные с процессом цифровой трансформации в России. «Ростелеком», как крупнейший оператор сервисов информационной безопасности в РФ, предоставляет максимально широкий набор сервисовдля государства, бизнеса и населения.На примере различных кейсов специалисты компаниирассказали об актуальных киберугрозах и мерах по повышению уровня информационной защищенности.

Александр Малявкин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В современных реалиях информационная безопасность приобретает все большее значение. На форуме обсуждаются проекты «Умный город», «Безопасный город», проекты в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и многие другие. Мыучаствуемво всех этих проектах в разных регионах. Сегодня наша компанияготовапредложитькактрадиционные продуктыпо внедрению средств защиты, так испециализированные, уникальные, которые есть только у нас».

В рамках деловой программы состояласьпленарная сессия «Тренды в условиях цифровой трансформации: проблемы и перспективы». Также организованы секции по таким темам, как информационная безопасность и импортозамещение в ИТ, цифровое госуправление и оказание государственных услуг в электронном виде, кадры для цифровой экономики, меры поддержки IT.

Фото: Материалы пресс-служб

На панельной дискуссии, посвященной инновационным решениям, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Григорьев выступил с презентацией о проектировании Умного города Тула в рамках исполнения муниципального контракта и пригласил всех желающих к совместному развитию проекта.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком»– структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком»– структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU