2019-11-30T11:03:09+03:00
Общество

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

30 ноября и 1 декабря в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Так, сегодня, 30 ноября, за порядком в областной столице проследит Шестаков Сергей Викторович, начальник главного управления по Пролетарском территориальному округу.

1 декабря, в воскресенье, дежурит Кузин Владимир Викторович, заместитель начальника управления по благоустройству.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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