В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
30 ноября и 1 декабря в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города
Фото: Алексей ФОКИН
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Так, сегодня, 30 ноября, за порядком в областной столице проследит Шестаков Сергей Викторович, начальник главного управления по Пролетарском территориальному округу.
1 декабря, в воскресенье, дежурит Кузин Владимир Викторович, заместитель начальника управления по благоустройству.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
ИСТОЧНИК KP.RU