В Тульской области в деревне массово гибли коровы и кони: прокуратура провела проверку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-29T18:01:25+03:00

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Раннее забили тревогу жители деревни Большое Шелепино Алексинского района. Они утверждали, что там массово гибли коровы и кони.

После этого природоохранная прокуратура провела проверку с участием специалистов комитета ветеринарии Тульской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, разводила молочный крупный рогатый скот с многочисленными нарушениями. В 2019 году не проводила вакцинацию скота против бешенства и сибирской язвы, диагностические исследования на лейкоз и бруцеллез.

Территория хозяйства по периметру не огорожена, отсутствует площадка для складирования навоза, дезинфицирующие коврики перед входом в животноводческое помещение не установлены, отсутствует достаточный запас кормов и ветеринарные сопроводительные документы на них.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не известила должным образом государственную ветеринарную службу о факте нахождения биологических отходов (трупа крупного рогатого скота, костей животных) на используемом земельном участке. Труп коровы был сброшен в ров, находящийся на участке, и не утилизирован в установленном законом порядке.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями ветеринарного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя и.о. Тульского природоохранного прокурора вынесены постановления о возбуждении дел по статьям «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», «сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний», «нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Все они направлены для рассмотрения в Комитет ветеринарии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU