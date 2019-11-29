В Тульской области представитель цыганского этноса похищал аккумуляторы из машин

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-29T17:46:29+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В городе Щекино представитель цыганского этноса скрывал капоты машин и похищал аккумуляторы. Он выбирал автомобили, припаркованные во дворах домов. Похищенное он планировал продавать.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его для разбирательства. 23-летний безработный ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU