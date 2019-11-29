2019-11-29T17:23:37+03:00
Общество

Тульские УК будут штрафовать за наледь во дворах

В выходные дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В городской администрации управляющим компаниям напомнили об обязанности вовремя обрабатывать придомовые территории противогололедными реагентами, в том числе в выходные дни. За нарушение правил благоустройства юрлиц оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

В выходные дни контролировать ситуацию будут сотрудники УАТН. В эти дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В Туле ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в деревне массово гибли коровы и кони: прокуратура провела проверку
В Тульской области представитель цыганского этноса похищал аккумуляторы из машин
В Туле неизвестные за сутки сняли колеса сразу с двух автомобилей
В тульском супермаркете отсутствовали ценники
В 2020 году в Туле благоустроят более 60 дворов
В Тульской области неизвестные взорвали банкомат
В Тульской области задержали дачного вора
Туляки, разгромившие канделябры, умыкнули елочные игрушки
Житель Тульской области украл сливочное масло и укусил менеджера супермаркета
В Тульской области обновили семь мостов
Тульским пасечникам компенсируют часть затрат на покупку пчелиных семей
Мемориал героям-энергетикам откроют в Туле к 9 мая
В Тульской области ежегодно фиксируют около 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей
В Тульской области состоялось внеочередное заседание избирательной комиссии
Поход туляка в ночной клуб с подругами закончился поножовщиной
FitchRatings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
При пожаре в Новомосковске пострадал человек
В Туле вандалы сломали новогодние украшения на площади Ленина
Туляк украл в магазине алкоголь и выбежал через разбитую дверь
Под Тулой автомобилист врезался в стелу «Узловая»
В Туле сгорели два автомобиля
29 ноября в Туле десятки улиц окажутся обесточены