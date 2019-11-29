Тульские УК будут штрафовать за наледь во дворах

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-29T17:23:37+03:00

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В городской администрации управляющим компаниям напомнили об обязанности вовремя обрабатывать придомовые территории противогололедными реагентами, в том числе в выходные дни. За нарушение правил благоустройства юрлиц оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

В выходные дни контролировать ситуацию будут сотрудники УАТН. В эти дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В Туле ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU