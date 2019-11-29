СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-29T16:46:09+03:00

В настоящее время проводятся проверки по данным происшествиям

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В Туле неизвестные за сутки сняли колеса сразу с двух автомобилей. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Один случай произошел около дома № 1 по ул. Перекопской. Другой - по ул. Кауля, 45 к2. Злоумышленники по 4 колеса с каждой машины.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что полицией принимаются меры для нахождения злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU