В Туле неизвестные за сутки сняли колеса сразу с двух автомобилей
В настоящее время проводятся проверки по данным происшествиям
Фото: Елизавета Ширякова
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В Туле неизвестные за сутки сняли колеса сразу с двух автомобилей. Об этом сообщают жители в соцсетях.
Один случай произошел около дома № 1 по ул. Перекопской. Другой - по ул. Кауля, 45 к2. Злоумышленники по 4 колеса с каждой машины.
В УМВД России по Тульской области сообщили, что полицией принимаются меры для нахождения злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU