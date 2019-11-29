В тульском супермаркете отсутствовали ценники

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-29T16:27:04+03:00

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В супермаркете на ул. Тульского рабочего полка, д. 104/1 отсутствовали ценники. Также до покупателя не были доведены сведения достоверной информации о цене реализуемых продовольственных товаров.

К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области по итогам административного расследования по обращению потребителя.

По результатам проверки в отношении АО «Дикси Юг» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров».

ИСТОЧНИК KP.RU