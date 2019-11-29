СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-29T16:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Туле благоустроят более 60 дворов, а также 2 общественных пространства. В этом году проводили работы в 58 дворах.

Комиссионно приняли 57 дворов. Проект, реализованный во дворе на ул. Баженова, 12а / ул. Кутузова, д. 17а, 21 стал участником конкурса лучших практик, который проводит Минстрой РФ.

На территории около главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского и в Кировском сквере завершают благоустройство.

- Есть отставание от первоначальных графиков, но ситуация на контроле, работы будут выполнены, к подрядчикам применены меры ответственности, - отметил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU