В Тульской области неизвестные взорвали банкомат

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-29T15:54:23+03:00

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Утром 29 ноября двое мужчин взорвали банкомат, расположенный в магазине в поселке Товарковский Богородицкого района.

Момент подрыва попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах злоумышленники сначала цепляют оборудование к терминалу, затем происходит сам взрыв. После этого мужчины подбегают к банкомату и в спешке забирают добычу.

- Полицией проводится комплекс мероприятий по установлению деталей и обстоятельств происшествия, принимаются меры по выяснению личностей и местонахождения злоумышленников, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU