В Тульской области неизвестные взорвали банкомат
Сейчас их ищет полиция
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Утром 29 ноября двое мужчин взорвали банкомат, расположенный в магазине в поселке Товарковский Богородицкого района.
Момент подрыва попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах злоумышленники сначала цепляют оборудование к терминалу, затем происходит сам взрыв. После этого мужчины подбегают к банкомату и в спешке забирают добычу.
- Полицией проводится комплекс мероприятий по установлению деталей и обстоятельств происшествия, принимаются меры по выяснению личностей и местонахождения злоумышленников, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU