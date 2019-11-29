В Тульской области задержали дачного вора

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-29T15:24:00+03:00

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В Ясногорском районе полицейские задержали подозреваемого в кражах из дач. По предварительным данным, он влезал в те дома, в которых мог не опасаться быть застигнутым владельцами.

Как правило, он повреждал замки хозпостроек на приусадебных участках и забирал оттуда различное имущество для дальнейшего сбыта.

Полицейские задержали 53-летнего безработного ранее судимого жителя района.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU