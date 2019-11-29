В Тульской области задержали дачного вора
Им оказался 53-летний безработный ранее судимый мужчина
Изменить размер текста:
В Ясногорском районе полицейские задержали подозреваемого в кражах из дач. По предварительным данным, он влезал в те дома, в которых мог не опасаться быть застигнутым владельцами.
Как правило, он повреждал замки хозпостроек на приусадебных участках и забирал оттуда различное имущество для дальнейшего сбыта.
Полицейские задержали 53-летнего безработного ранее судимого жителя района.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU