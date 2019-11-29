Туляки, разгромившие канделябры, умыкнули елочные игрушки

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-29T15:17:58+03:00

На месте преступления их застигли работники охранной организации

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Напомним, ночью двое туляков повалили искусственные светильники в виде канделябров. ЧП произошло на площади Ленина.

Оказалось, что они отличились и на улице Металлистов. Молодые люди сняли с одной из новогодних елок два пластмассовых украшения.

На месте преступления их застигли работники охранной организации и сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ППС доставил подозреваемых в отдел полиции.

Сейчас полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU