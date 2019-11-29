2019-11-29T15:17:58+03:00
Происшествия

Туляки, разгромившие канделябры, умыкнули елочные игрушки

На месте преступления их застигли работники охранной организации
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Напомним, ночью двое туляков повалили искусственные светильники в виде канделябров. ЧП произошло на площади Ленина.

Оказалось, что они отличились и на улице Металлистов. Молодые люди сняли с одной из новогодних елок два пластмассовых украшения.

На месте преступления их застигли работники охранной организации и сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ППС доставил подозреваемых в отдел полиции.

Сейчас полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в деревне массово гибли коровы и кони: прокуратура провела проверку
В Тульской области представитель цыганского этноса похищал аккумуляторы из машин
Тульские УК будут штрафовать за наледь во дворах
В Туле неизвестные за сутки сняли колеса сразу с двух автомобилей
В тульском супермаркете отсутствовали ценники
В 2020 году в Туле благоустроят более 60 дворов
В Тульской области неизвестные взорвали банкомат
В Тульской области задержали дачного вора
Житель Тульской области украл сливочное масло и укусил менеджера супермаркета
В Тульской области обновили семь мостов
Тульским пасечникам компенсируют часть затрат на покупку пчелиных семей
Мемориал героям-энергетикам откроют в Туле к 9 мая
В Тульской области ежегодно фиксируют около 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей
В Тульской области состоялось внеочередное заседание избирательной комиссии
Поход туляка в ночной клуб с подругами закончился поножовщиной
FitchRatings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
При пожаре в Новомосковске пострадал человек
В Туле вандалы сломали новогодние украшения на площади Ленина
Туляк украл в магазине алкоголь и выбежал через разбитую дверь
Под Тулой автомобилист врезался в стелу «Узловая»
В Туле сгорели два автомобиля
29 ноября в Туле десятки улиц окажутся обесточены