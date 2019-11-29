Житель Тульской области украл сливочное масло и укусил менеджера супермаркета
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: Алексей ФОКИН
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В Щекинском районе мужчина украл 6 пачек сливочного масла из сетевого супермаркета. Свидетелем грабежа стал работник магазина. Он попытался остановить мужчину, уносящего товар из торговой точки, не оплатив его. Злоумышленник укусил менеджера супермаркета и скрылся.
С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность подозреваемого. В дальнейшем они получили сведения о его местонахождении.
34-летний безработный мужчина обнаружен и задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU