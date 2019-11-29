2019-11-29T15:48:28+03:00
Общество

В Тульской области обновили семь мостов

Всего до 2022 года отремонтируют 21 сооружение
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области отремонтировали 7 мостов. Всего до 2022 года на региональных дорогах планируется построить и реконструировать 21 сооружение.

Один из обновленных мостов соединяет два крупных микрорайона Донского – Центральный и Северо-Задонск, в которых проживает около 30 тысяч человек,

Он также является основной дорогой в Новомосковск. Старый мост находился в неудовлетворительном состоянии.

В рамках реконструкции установлены опоры и пролетное строение моста, земляное барьерное ограждение, переустроены инженерные коммуникации, по всему участку смонтировано освещение. Все работы велись в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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