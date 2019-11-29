Тульским пасечникам компенсируют часть затрат на покупку пчелиных семей
Пчеловодам Тульской области (за исключением людей, ведущих личное подсобное хозяйство) компенсируют часть затрат на приобретение пчелиных семей и необходимого оборудования. Соответствующий Закон подписал глава региона Алексей Дюмин.
Поддержку окажут в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Тульской области».
Пчеловодческие хозяйства обяжут соблюдать ветеринарные правила и нормы, требования охраны окружающей среды. Установлено также, что сельхозтоваропроизводители могут предоставлять пчеловодам земельные участки для размещения пасек для опыления растений.
ИСТОЧНИК KP.RU