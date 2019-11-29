Тульским пасечникам компенсируют часть затрат на покупку пчелиных семей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-29T14:15:38+03:00

Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области пчеловодства на территории Тульской области и государственной поддержке пчеловодства в Тульской области»

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Пчеловодам Тульской области (за исключением людей, ведущих личное подсобное хозяйство) компенсируют часть затрат на приобретение пчелиных семей и необходимого оборудования. Соответствующий Закон подписал глава региона Алексей Дюмин.

Поддержку окажут в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Тульской области».

Пчеловодческие хозяйства обяжут соблюдать ветеринарные правила и нормы, требования охраны окружающей среды. Установлено также, что сельхозтоваропроизводители могут предоставлять пчеловодам земельные участки для размещения пасек для опыления растений.

ИСТОЧНИК KP.RU