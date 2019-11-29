Мемориал героям-энергетикам откроют в Туле к 9 мая

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-29T13:02:47+03:00

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Открытие мемориала героям-энергетикам приурочат к 75 годовщине Великой Победы.

Мемориал увековечит память энергетиков, которые в годы войны обеспечивали жизнедеятельность предприятий страны, защищали Родину с оружием в руках. Он появится на туристическом маршруте, который ведет в Ясную Поляну.

Проект будет реализован в Туле на Щекинском шоссе в два этапа. На первом этапе возведут мемориал, на втором - благоустроят сквер с прогулочной зоной, спортивными и детскими площадками.

Также будет проработан вопрос создания для посетителей мемориала удобного подъезда и паркинга.

ИСТОЧНИК KP.RU