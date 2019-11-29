В Тульской области ежегодно фиксируют около 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-29T12:57:32+03:00

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Каждый год врачи центра Тульской детской областной клинической больницы выявляют до 25 новых случаев онкологических заболеваний у детей. Всего здесь лечатся более 1,5 тысяч пациентов.

Об этом стало известно в ходе визита выездной комиссии Национального Медицинского Исследовательского Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Столичные специалисты провели аудит тульской службы детской онкологии-гематологии.

Работники Центра имени Дмитрия Рогачева отметили высокий уровень организации службы детской онкологии-гематологии в регионе. Также они выразили готовность организовать на базе Центра обучение для врачей Тульской детской областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU