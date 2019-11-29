2019-11-29T11:37:51+03:00
Происшествия

При пожаре в Новомосковске пострадал человек

Огонь охватил один из частных домов на улице Менделеева
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Новомосковске в поселке Шамотный на ул. Менделеева в одном из частных домов произошел пожар. На место происшествия вызвали спасателей. Огонь удалось потушить за 6 минут.

На пожаре пострадал один человек, информацию о его состоянии уточнят специалисты. В результате происшествия в комнате дома сгорел диван. Причина пожара устанавливается.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Напомним, что накануне в Туле на улице Руднева горела многоэтажка. А пару дней назад под Тулой произошел пожар, который унес жизнь пятилетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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