В Туле вандалы сломали новогодние украшения на площади Ленина
В Туле росгвардейцы задержали подозреваемых в порче новогодних конструкций.
Накануне на пульт дежурного Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в Администрации Тульской области. Для проверки обстановки на место прибыл экипаж силовиков. Охранник рассказал сотрудникам, что рядом с белым домом двое неизвестных повалили искусственные деревья-светильники.
Фото: Материалы пресс-служб
Получив приметы злоумышленников росгвардейцы выдвинулись на поиски. Позднее им удалось задержать подозреваемых, которые явно был навеселе. Задержанных передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU