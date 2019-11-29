В Туле вандалы сломали новогодние украшения на площади Ленина

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-29T11:23:02+03:00

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В Туле росгвардейцы задержали подозреваемых в порче новогодних конструкций.

Накануне на пульт дежурного Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в Администрации Тульской области. Для проверки обстановки на место прибыл экипаж силовиков. Охранник рассказал сотрудникам, что рядом с белым домом двое неизвестных повалили искусственные деревья-светильники.

Фото: Материалы пресс-служб

Получив приметы злоумышленников росгвардейцы выдвинулись на поиски. Позднее им удалось задержать подозреваемых, которые явно был навеселе. Задержанных передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU