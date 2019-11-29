2019-11-29T11:02:53+03:00
Происшествия

Туляк украл в магазине алкоголь и выбежал через разбитую дверь

Продавцы магазина пытались остановить его, заблокировав выход
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В Туле росгвардейцы задержали злоумышленника по горячим следам.

Накануне в одном из тульских супермаркетов произошло ЧП. Продавщица заметила, что из торгового зала неизвестный мужчина украл алкоголь. Женщина заблокировала входную дверь и вызвала сотрудников Росгвардии. Однако злоумышленник успел скрыться, разбив стеклянную входную дверь.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Собрав приметы похитителя, росгвардейцы выдвинулись на поиски и через какое-то время задержали злоумышленника. Задержанным оказался 31-летний местный житель, который передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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