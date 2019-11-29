Под Тулой автомобилист врезался в стелу «Узловая»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-29T10:31:36+03:00

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28 ноября в Киреевском районе автомобилист угодил в ДТП. Все произошло на трассе «Тула – Новомосковск», когда мужчина на автомобиле «Лада Гранта» по неизвестным причинам вылетел с дороги в кювет. Там он врезался в стелу-указатель "Узловая".

В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Водителю оказали медпомощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU