29 ноября в Туле десятки улиц окажутся обесточены

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-29T09:56:59+03:00

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В пятницу, 29 ноября, в Туле на нескольких улицах отключат электричество. Это произойдет из-за проведения планового ремонта на объектах. После завершения манипуляций подачу электричества возобновят.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

ул. Арсенальная, 1, 3; ул. М. Горького, 20; Щегловский пр-зд, 2, 4, 6, 8, 10; 4-й Дачный пр-зд; ул. Станиславского, 8-а, 10-а;ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.); ул. Волкова, 26, 29; ул. Прудная, 21; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.);

п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33; ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80;

п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14-28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU