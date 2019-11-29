2019-11-29T09:28:44+03:00
Общество

Туман и гололед на дорогах: в Тульской области объявлено метеопредупреждение

Горожан просят быть предельно осторожными
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульские спасатели объявили в регионе метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 29 ноября в регионе ожидается туман с видимостью 200-700м, местами слабый гололед.

Региональное спасательное ведомство просит пешеходов и автовладельцев быть предельно осторожными и соблюдать ПДД, ведь туман - одно из самых опасных погодных явлений, которое может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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