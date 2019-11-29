2019-11-29T09:26:40+03:00
Общество

Погода в Туле на 29 ноября: +2 градуса и мелкий снег

Атмосферное давление будет пониженным
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 ноября, в Туле будет пасмурно, временами возможны осадки в виде снега. В дневное время суток столбик термометра покажет отметку в +2 градуса, ночью будет +1, также ожидается повышенная влажность воздуха.

Ветер будет дуть южный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 738 мм.рт.ст. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24