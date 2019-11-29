Погода в Туле на 29 ноября: +2 градуса и мелкий снег
Атмосферное давление будет пониженным
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В пятницу, 29 ноября, в Туле будет пасмурно, временами возможны осадки в виде снега. В дневное время суток столбик термометра покажет отметку в +2 градуса, ночью будет +1, также ожидается повышенная влажность воздуха.
Ветер будет дуть южный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 738 мм.рт.ст. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU