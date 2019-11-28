«Зима по-тульски»: туляков ждет насыщенная программа в парках

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-28T17:45:24+03:00

Все мероприятия проекта можно будет посетить бесплатно

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С 1 декабря в тульских парках стартует четвертый сезон проекта «Зима по-тульски». Об этом стало известно во время пресс-конференции в парке «Патриот-Тула».

В этом зимнем сезоне проект пройдет под девизом «Время новых возможностей».

Основными направлениями мероприятий станут: «Время Спорта», «Время Искусства», «Время Детства» и «Время Праздника». Все мероприятия будут бесплатными для посетителей. В этом году мероприятия будут проходить также и новых площадках: парке «Патриот-Тула» и Баташевском саду.

В этом году в спортивном направлении будут организованы:

- паркран (Рarkrun) с еженедельными пробежками на дистанцию в 5 км по субботам в Центральном парке;

- занятия группы здоровья для пожилых людей 3 раза в неделю в Центральном парке (на занятиях инструкторы расскажут о правильном образе жизни и покажут общеукрепляющие упражнения);

- тренировки для детей Fitness-baby по выходным дням в детском городке Центрального парка;

- мастер-классы по скандинавской ходьбе;

- семейные спортивные эстафеты с коллективными играми на свежем воздухе.

В направлении «Время Искусства»:

- танцевальная площадка для отдыхающих;

- выступление Рождественского духового оркестра;

- музыкальная гостиная с ретро-песнями, творческими встречами поэтов, вечерами поэзии в Комнате истории Центрального парка;

- выставка новогодних игрушек прошлого века

- специальная акция «Костерок» - в Центральном парке – зона отдыха у костра, где можно согреться и выпить горячего чая.

В направлении «Время Детства»:

- «Резиденция Деда Мороза», открытие которой состоится 21 декабря в Центральном парке (график работы - по выходным дням и с 1 по 7 января);

- «Ретро-комикс» с показом диафильмов;

- популярные у детей настольные игры разного формата;

- мастер-классы по аэродизайну – моделированию из воздушных шаров;

-интерактивная программа «Зима по-тульски». Будет проходить в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, в парке «Патриот-Тула» и в Баташевском саду.

Серия мастер-классов «Мастерская чудес» будет проходить в Комнате Истории Центрального парка. Гостей ждет:

- «Правополушарное рисование», «Мыльная фантазия» (мыловарение) «Искусство Оригами», «Пластилинография»;

Также среди новых мероприятий:

- мастер-классы по созданию моделей «Техника в масштабе» в парке «Патриот-Тула»;

- «Открытый урок в планетарии» на площадке «Фабрики будущего» в парке «Патриот-Тула»;

- Акция «Новогодняя Почта Деда Мороза» в Центральном парке. Свои послания самому доброму волшебнику можно будет опустить в специальный почтовый ящик в детском городке по выходным дням.

Направление «Время Праздника» - это крупные событийные мероприятия. Уже в декабре посетителей парков ждут «Первая зимняя вечеринка», «Забег Дедов Морозов», Арт-встреча «Нитки», открытие новогодних ёлок и многое другое Все дни новогодних каникул в парках Тулы также будет проходить насыщенная шоу- программа.

К новинкам этого сезона относятся:

- пальчиковый театр «Сказки у печки», где будут инсценироваться детские сказкив детском городке Центрального парка;

- зимний квест «По мотивам русских сказок», который будет проходить один раз в месяц и парке «Патриот-Тула» и Центральном парке.

Также зима-2020 запомнится посетителям множеством новых видов интересных настольных и уличных игр, таких как «Мега-дженга, «Зимняя мозаика», «Зимняя бродилка».

Полную информацию о проекте «Зима по-тульски» можно найти в социальных сетях и на официальном сайте Тульских парков.

ИСТОЧНИК KP.RU