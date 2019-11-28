«Зима по-тульски»: туляков ждет насыщенная программа в парках
С 1 декабря в тульских парках стартует четвертый сезон проекта «Зима по-тульски». Об этом стало известно во время пресс-конференции в парке «Патриот-Тула».
В этом зимнем сезоне проект пройдет под девизом «Время новых возможностей».
Основными направлениями мероприятий станут: «Время Спорта», «Время Искусства», «Время Детства» и «Время Праздника». Все мероприятия будут бесплатными для посетителей. В этом году мероприятия будут проходить также и новых площадках: парке «Патриот-Тула» и Баташевском саду.
В этом году в спортивном направлении будут организованы:
- паркран (Рarkrun) с еженедельными пробежками на дистанцию в 5 км по субботам в Центральном парке;
- занятия группы здоровья для пожилых людей 3 раза в неделю в Центральном парке (на занятиях инструкторы расскажут о правильном образе жизни и покажут общеукрепляющие упражнения);
- тренировки для детей Fitness-baby по выходным дням в детском городке Центрального парка;
- мастер-классы по скандинавской ходьбе;
- семейные спортивные эстафеты с коллективными играми на свежем воздухе.
В направлении «Время Искусства»:
- танцевальная площадка для отдыхающих;
- выступление Рождественского духового оркестра;
- музыкальная гостиная с ретро-песнями, творческими встречами поэтов, вечерами поэзии в Комнате истории Центрального парка;
- выставка новогодних игрушек прошлого века
- специальная акция «Костерок» - в Центральном парке – зона отдыха у костра, где можно согреться и выпить горячего чая.
В направлении «Время Детства»:
- «Резиденция Деда Мороза», открытие которой состоится 21 декабря в Центральном парке (график работы - по выходным дням и с 1 по 7 января);
- «Ретро-комикс» с показом диафильмов;
- популярные у детей настольные игры разного формата;
- мастер-классы по аэродизайну – моделированию из воздушных шаров;
-интерактивная программа «Зима по-тульски». Будет проходить в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, в парке «Патриот-Тула» и в Баташевском саду.
Серия мастер-классов «Мастерская чудес» будет проходить в Комнате Истории Центрального парка. Гостей ждет:
- «Правополушарное рисование», «Мыльная фантазия» (мыловарение) «Искусство Оригами», «Пластилинография»;
Также среди новых мероприятий:
- мастер-классы по созданию моделей «Техника в масштабе» в парке «Патриот-Тула»;
- «Открытый урок в планетарии» на площадке «Фабрики будущего» в парке «Патриот-Тула»;
- Акция «Новогодняя Почта Деда Мороза» в Центральном парке. Свои послания самому доброму волшебнику можно будет опустить в специальный почтовый ящик в детском городке по выходным дням.
Направление «Время Праздника» - это крупные событийные мероприятия. Уже в декабре посетителей парков ждут «Первая зимняя вечеринка», «Забег Дедов Морозов», Арт-встреча «Нитки», открытие новогодних ёлок и многое другое Все дни новогодних каникул в парках Тулы также будет проходить насыщенная шоу- программа.
К новинкам этого сезона относятся:
- пальчиковый театр «Сказки у печки», где будут инсценироваться детские сказкив детском городке Центрального парка;
- зимний квест «По мотивам русских сказок», который будет проходить один раз в месяц и парке «Патриот-Тула» и Центральном парке.
Также зима-2020 запомнится посетителям множеством новых видов интересных настольных и уличных игр, таких как «Мега-дженга, «Зимняя мозаика», «Зимняя бродилка».
Полную информацию о проекте «Зима по-тульски» можно найти в социальных сетях и на официальном сайте Тульских парков.
ИСТОЧНИК KP.RU