2019-11-28T16:27:25+03:00
Общество

В Тульской области мужчина угнал у своего собутыльника автомобиль

На угнанном автомобиле он добрался до областного центра
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В полицию в Новомосковске обратился местный житель и сообщил, что после распития спиртных напитков у него исчез автомобиль «Хендай». В отделе МВД предположили, что к угону может быть причастен знакомый потерпевшего, который гостил у него дома и с которым они распивали алкоголь. Позже эта версия получила подтверждение.

По имеющимся сведениям, 38-летний неработающий ранее судимый злоумышленник решил добраться до Тулы на автомобиле своего собутыльника. Приехав на нужное место, он попросту оставил там автомобиль. При этом о своих действиях похититель и не собирался сообщать потерпевшему. Кроме того, предположительно, в ходе поездки угонщик неаккуратным вождением нанес транспортному средству механические повреждения, требующие ремонта.

Подозреваемый признался в своих действиях. В отношении него возбуждено и расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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