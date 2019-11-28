В Тульской области мужчина угнал у своего собутыльника автомобиль

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-28T16:27:25+03:00

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В полицию в Новомосковске обратился местный житель и сообщил, что после распития спиртных напитков у него исчез автомобиль «Хендай». В отделе МВД предположили, что к угону может быть причастен знакомый потерпевшего, который гостил у него дома и с которым они распивали алкоголь. Позже эта версия получила подтверждение.

По имеющимся сведениям, 38-летний неработающий ранее судимый злоумышленник решил добраться до Тулы на автомобиле своего собутыльника. Приехав на нужное место, он попросту оставил там автомобиль. При этом о своих действиях похититель и не собирался сообщать потерпевшему. Кроме того, предположительно, в ходе поездки угонщик неаккуратным вождением нанес транспортному средству механические повреждения, требующие ремонта.

Подозреваемый признался в своих действиях. В отношении него возбуждено и расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU