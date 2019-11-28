2019-11-28T15:13:31+03:00
Общество

Туляк напал на 24-летнюю девушку, чтобы сорвать с нее золотую цепочку

В полиции расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Полицией в Туле задержан подозреваемый в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник в утреннее время напал на 24-летнюю девушку и, нанеся ей несколько ударов, сорвал золотую цепочку с кулоном.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что к краже причастен 31-летний мужчина. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Также проводится работа по проверке причастности подозреваемого к другим возможным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зима по-тульски»: туляков ждет насыщенная программа в парках
Пожар под Тулой унес жизнь пятилетнего ребенка: следователи возбудили уголовное дело
В Тульской области мужчина угнал у своего собутыльника автомобиль
В Туле новомосковец обворовал трансформаторные будки
В тульских Ямнах появится новая школа
«Ростелеком» представил журналистам ЦФО цифровые сервисы для бизнеса
В Туле на улице Пролетарской автоледи устроила ДТП
В Тульской области ввели карантин по бешенству
Город-театр: в Богородицке завершают строительство смотровой площадки
«Ростелеком» заслужил доверие и признание туляков
В четверг, 28 ноября, туляков ждет мини-потепление
Из-за ОРВИ в Тульской области приостановили образовательный процесс в 12 классах
Тулячка лишилась автомобиля, отдав его в ремонт
Житель Тульской области, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему пачку сигарет
В Тульской области лихач сбил 16-летнего парня и скрылся с места ДТП
Команды ТГПУ им. Л.Н. Толстого участвуют в бизнес-хакатоне «Цифровое содружество»
В Туле стартуют «Итальянские вечера в России»