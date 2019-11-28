Туляк напал на 24-летнюю девушку, чтобы сорвать с нее золотую цепочку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-28T15:13:31+03:00

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Полицией в Туле задержан подозреваемый в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник в утреннее время напал на 24-летнюю девушку и, нанеся ей несколько ударов, сорвал золотую цепочку с кулоном.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что к краже причастен 31-летний мужчина. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Также проводится работа по проверке причастности подозреваемого к другим возможным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU