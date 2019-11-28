В Туле новомосковец обворовал трансформаторные будки

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-28T14:59:17+03:00

Материальный ущерб на восстановительные работы составил более миллиона рублей

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В областном центре житель Новомосковска крал из помещений трансформаторных будок на стройке комплектующие из цветного металла. В ходе оперативных мероприятий полицией было установлено, что злоумышленник, предположительно, совершил кражу путем повреждения навесных замков, таким образом он проник в помещения.

Противоправные действия повлияли и на строительные работы – материальный ущерб на затраты организации на восстановление энергоснабжения превысил миллион рублей.

43-летний похититель был задержан полицией. В настоящий момент в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU