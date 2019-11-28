В Туле новомосковец обворовал трансформаторные будки
В областном центре житель Новомосковска крал из помещений трансформаторных будок на стройке комплектующие из цветного металла. В ходе оперативных мероприятий полицией было установлено, что злоумышленник, предположительно, совершил кражу путем повреждения навесных замков, таким образом он проник в помещения.
Противоправные действия повлияли и на строительные работы – материальный ущерб на затраты организации на восстановление энергоснабжения превысил миллион рублей.
43-летний похититель был задержан полицией. В настоящий момент в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU