2019-11-28T14:18:07+03:00
Общество

В тульских Ямнах появится новая школа

На собрании родителям рассказали, какой будет новая школа
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В структурном подразделении ЦО №53 в д. Ямны раньше учились 63 ребенка 1-9 классов.

Сейчас старое здание признано аварийным и не подлежит даже капитальному ремонту. Ученикам приходится ездить в школу соседнего поселка Иншинский. Для этого организовано движение специального школьного автобуса.

На собрании с родителями учеников, которое прошло 27 ноября, рассказали, что уже в январе планируется приобрести еще один школьный автобус, к февралю он пройдет лицензирование, так детям будет комфортнее добираться до учебного заведения.

Но это временные меры. В Ямнах ожидается строительство новой школы. По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева разработана дорожная карта строительства. Проектные работы запланированы на 2020 год, строительно-монтажные – на 2021. Свои двери новое здание школы должно открыть в 2022 году.

В настоящее время специалисты формируют земельный участок под новую школу, она будет построена на месте старого здания. ЦО будет оборудовано в соответствии со всеми требованиями и стандартами, со своим пищеблоком, спортзалом и актовым залом, системами безопасности и доступной среды, на территории школы оборудуют новую спортивную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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