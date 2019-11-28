«Ростелеком» представил журналистам ЦФО цифровые сервисы для бизнеса

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-28T13:17:28+03:00

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В Туле состоялся межрегиональный пресс-тур для представителей ведущих СМИ Центрального округа России, организованный компанией «Ростелеком». В мероприятии, посвященном знакомству с цифровыми сервисами для развития среднего и малого бизнеса, приняли участие более 20 журналистов из Тулы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Калуги, Курска, Рязани и Твери. Медиа-сообществу продемонстрировали «умные» продукты и digital-сервисы от цифрового провайдера, используемые в различных сферах предпринимательской деятельности.

Ирина Телышева, заместитель директора – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Развитие цифровой экономики и поддержка предпринимательства — два вектора, которые особенно важны для государства. Наша компания предоставляет огромные возможности для развития малого и среднего бизнеса, создает условия для его перехода на качественно новый уровень с помощью «умных» продуктов, которые мы разрабатываем специально для корпоративных клиентов. Сегодня свыше 8 тысяч бизнес-компаний Тульского региона эффективно применяют наши цифровые сервисы в своей деятельности».

Участники пресс-тура ознакомились с широкими возможностями таких современных услуг, как «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «РТК. Экраны», «Интерактивное ТВ» и «WiFi» для бизнеса, а также – сервисами информационной безопасности.

Ирина Бочарова, выпускающий редактор РИА «7 новостей» (г.Рязань):

«Подобные мероприятия очень полезны по своей сути. Можно сколь угодно красиво рассказывать о телеком-новинках, но пока не увидишь всё своими глазами, представить современные технологии сложно. Для себя почерпнула много нового и интересного. Тема актуальная и для рязанского бизнеса – будет, о чем рассказать нашим читателям. Спасибо «Ростелекому» за наглядную демонстрацию сервисов, за чёткую организацию и за возможность пообщаться с коллегами из других городов».

На Казанской набережной Тулы журналистам продемонстрировали интерактивную панель с туристической навигацией, а также – онлайн дверь «Тула-Москва», открытую компанией совместно с правительством региона в рамках масштабного проекта «Тула рядом». Представители СМИ увидели, как работают сервисы видеоаналитики и wifi-радара, узнали о полезных для бизнес-сферы функциях интерактивного телевидения и виртуальной АТС. Гостей ознакомили с «Умным домом» в детском городе профессий «Мануфактория» и экспозицией корпоративного музея связи.

«Виртуальная АТС» вызвала особый интерес у журналистов. Это цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба – от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Телекоммуникационное оборудование располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через «облако». Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет. Организовать услугу можно на персональном компьютере, мобильном гаджете, телефоне или на нескольких устройствах одновременно. Доступ к сервису предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Большой популярностью у корпоративных клиентов пользуется пакет «Быть в плюсе». Он включает высокоскоростной доступ в интернет и любые цифровые сервисы из новых услуг «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU