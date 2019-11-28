В Тульской области ввели карантин по бешенству
В Тульской области по Указу губернатора сразу на нескольких территориях ввели карантин по бешенству: в деревне Дубки МО Красноярское Киреевского района и в СНТ "Березка".
Все дело в том, что на территории садоводческого товарищества «Берёзка» в Туле было обнаружено бешеное животное. В зону карантина попали также СНТ «Бежка», «Бежка-2». село Волынцево, посёлок Волынцевский.
В настоящее время специалисты ищут очаг бешенства и животных, которым необходимо сделать вакцинацию. Также необходимо отловить зараженных животных и провести дезинфекцию. Ликвидацией очага заболевания будет заниматься региональный комитет ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU