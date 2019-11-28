2019-11-28T11:45:12+03:00
Общество

В Тульской области ввели карантин по бешенству

Соответствующий Указ подписал губернатор Тульской области
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области по Указу губернатора сразу на нескольких территориях ввели карантин по бешенству: в деревне Дубки МО Красноярское Киреевского района и в СНТ "Березка".

Все дело в том, что на территории садоводческого товарищества «Берёзка» в Туле было обнаружено бешеное животное. В зону карантина попали также СНТ «Бежка», «Бежка-2». село Волынцево, посёлок Волынцевский.

В настоящее время специалисты ищут очаг бешенства и животных, которым необходимо сделать вакцинацию. Также необходимо отловить зараженных животных и провести дезинфекцию. Ликвидацией очага заболевания будет заниматься региональный комитет ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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