2019-11-28T10:18:11+03:00
Общество

«Ростелеком» заслужил доверие и признание туляков

Компания получила премию "Тульский бренд"
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Подведены итоги народного голосования премии «Тульский бренд-2019», отмечающей лучшие компании Тулы и области. «Ростелеком» победил в номинации «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы».

«Тульский бренд» – знак народного признания. В течение всего года проводилось голосование на сайте n71.ru, туляки также заполняли анкеты, размещенные в киосках «Прессы» и распространяемые на крупных предприятиях, отвечали на вопросы корреспондентов на улицах города.

В этом году жители региона выбирали любимые бренды в различных номинациях, в числе которых – «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы». В результате народного голосования заслуженные награды получили представители 53 предприятий региона в различных сферах бизнеса.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы благодарны нашим землякам за то, что уже шестой год подряд они отдают свои голоса за бренд «Ростелекома». Это почетно и ответственно. Вместе с правительством Тульской области мы реализуем масштабные проекты в области образования, здравоохранения, туризма и других сферах жизнедеятельности региона. Новая цифровая среда, которую мы помогаем строить, повышает качество жизни туляков. Для нас важно, чтобы современные услуги связи пришли в каждый дом, а наши продукты помогали жителям комфортно чувствовать себя в информационном пространстве».

«Ростелеком» продолжает свою деятельность по реализации важных для региона проектов. В 224 сельских населенных пунктах региона, где проживают около 80 тысяч человек, обеспечивается бесперебойная работа точек WiFi доступа в интернет по проекту «Устранение цифрового неравенства». В 2835 населенных пунктах поддерживается работоспособность 3209 таксофонов универсальной услуги связи, благодаря чему жители могут бесплатно звонить по всей России на городские и мобильные номера телефонов. В сфере развития туристического бизнеса «Ростелеком» установил в областном центре несколько цифровых панелей, в числе которых – онлайн дверь «Тула-Москва», открытая в октябре в ходе масштабного проекта «Тула рядом». На территории Тульского кремля и Казанской набережной провайдер обеспечивает бесперебойную работу развернутой ранее системы видеонаблюдения и публичного WiFi-доступа. Успешно функционируют созданные компанией региональная инфраструктура электронного правительства, система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб, система «Сетевой город.Образование» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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