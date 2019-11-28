В четверг, 28 ноября, туляков ждет мини-потепление

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-28T09:53:52+03:00

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В четверг, 28 ноября, в Тулу придет мини-потепление. С сегодняшнего дня температура воздуха начнет прибавляться. Так, днем столбик термометра покажет отметку в 0 градусов, вечером будет также значительно теплее, чем в начале недели: -2 градуса.

В течение всего дня ожидается облачная погода и без осадков. юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 741 мм.рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU