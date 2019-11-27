Из-за ОРВИ в Тульской области приостановили образовательный процесс в 12 классах

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-27T17:54:59+03:00

А также в 2 группах 2 детских садов

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На прошлой неделе в связи со снижением посещаемости из-за заболеваемости ОРВИ был частично приостановлен образовательный процесс в 12 классах 7 школ и 2 группах 2 детских садов. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Отметим, что с 18 по 24 ноября в области зарегистрировано 4 795 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 37% и выше заболеваемости предыдущей недели на 13 %.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU