Тулячка лишилась автомобиля, отдав его в ремонт

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-27T17:49:45+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Тулячка лишилась автомобиля «Мазда», отдав его в ремонт. Женщина оплатила стоимость работ. Но длительное время не могла получить машину обратно. При этом сам мастер пропал.

Оказалось, что мужчина заранее планировал продать чужой автомобиль, а не возвращать его законной владелице.

Оперативники смогли выяснить личность и местонахождение злоумышленника. 38-летний безработный мужчина задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU