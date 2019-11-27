Тулячка лишилась автомобиля, отдав его в ремонт
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Тулячка лишилась автомобиля «Мазда», отдав его в ремонт. Женщина оплатила стоимость работ. Но длительное время не могла получить машину обратно. При этом сам мастер пропал.
Оказалось, что мужчина заранее планировал продать чужой автомобиль, а не возвращать его законной владелице.
Оперативники смогли выяснить личность и местонахождение злоумышленника. 38-летний безработный мужчина задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU