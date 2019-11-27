2019-11-27T17:49:45+03:00
Происшествия

Тулячка лишилась автомобиля, отдав его в ремонт

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тулячка лишилась автомобиля «Мазда», отдав его в ремонт. Женщина оплатила стоимость работ. Но длительное время не могла получить машину обратно. При этом сам мастер пропал.

Оказалось, что мужчина заранее планировал продать чужой автомобиль, а не возвращать его законной владелице.

Оперативники смогли выяснить личность и местонахождение злоумышленника. 38-летний безработный мужчина задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за ОРВИ в Тульской области приостановили образовательный процесс в 12 классах
Житель Тульской области, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему пачку сигарет
В Тульской области лихач сбил 16-летнего парня и скрылся с места ДТП
Команды ТГПУ им. Л.Н. Толстого участвуют в бизнес-хакатоне «Цифровое содружество»
В Туле стартуют «Итальянские вечера в России»
В Туле около двух тысяч многодетных семей стоят в очереди на получение участков
Между Тулой и МО Красноярское Киреевского района уточнили границы
Туляк сделал предложение своей возлюбленной в музее изобразительных искусств
В Туле на ул. Н. Руднева полыхала квартира: пожарные спасли семь человек
В Тульской области при пожаре погиб ребенок
Туляк занял первое место в соревнованиях по дзюдо
В Туле на месте взрыва неустановленного устройства нашли батарейки и бутылки
В Туле взорвался неизвестный сверток: место ЧП обследовали с помощью робота
Взрыв неустановленного устройства в Туле: появилось видео с места ЧП
Взрыв устройства в пакете: в Туле оцепили место происшествия
В Тульской области газифицируют более 3,5 тысяч домов
Тулячка рассказала о нападении таксиста на ее сестру
В Тульской области полыхал полигон бытовых отходов
Юные тульские футболисты получили награды
В Тульской области более 300 водителей перевозили детей с нарушениями
В Туле на Зеленстрое произошло массовое ДТП
Гле не будет света в Туле 27 ноября
В Туле задержали водителя ассенизационной машины за слив нечистот
Алексей Дюмин и Виталий Маркелов посетили Ледовый дворец
Погода в Туле 27 ноября: облачно с прояснениями и - 3 градуса