Житель Тульской области, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему пачку сигарет

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-27T17:43:26+03:00

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В Донском мужчина, угрожая ножом женщине-продавцу, потребовал дать ему пачку сигарет. Получив желаемое, злоумышленник покинул местный магазин.

Женщина позвонила и рассказала о случившемся своему сыну – полицейскому-кинологу отдела МВД. Тот в свой выходной день находился неподалёку от места происшествия. Сообщив о случившемся в дежурную часть, полицейский сам незамедлительно отправился к магазину. Поблизости он увидел мужчину, схожего по приметам, задержал его и дождался прибытия следственно-оперативной группы отдела полиции.

При проверке подтвердилась причастность подозреваемого к преступлению. Обнаружен и изъят кухонный нож, которым злоумышленник, предположительно, угрожал потерпевшей. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU