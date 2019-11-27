В Тульской области лихач сбил 16-летнего парня и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-27T17:28:12+03:00

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26 ноября в 17.20 произошло ДТП на 116 км дороге Кашира – Серебряные пруды – Кимовск Кимовского района. Неизвестный водитель сбил 16-летнего молодого человека. Пешеход двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

Автомобиль, не остановившись, продолжил движение, оставил место ДТП. Пострадавший получил травму, после оказания медицинской помощи - отпущен. Сотрудники ГИББД устанавливают личность водителя и ищут автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU