В Тульской области лихач сбил 16-летнего парня и скрылся с места ДТП
Сотрудники ГИББД устанавливают личность водителя
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
26 ноября в 17.20 произошло ДТП на 116 км дороге Кашира – Серебряные пруды – Кимовск Кимовского района. Неизвестный водитель сбил 16-летнего молодого человека. Пешеход двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
Автомобиль, не остановившись, продолжил движение, оставил место ДТП. Пострадавший получил травму, после оказания медицинской помощи - отпущен. Сотрудники ГИББД устанавливают личность водителя и ищут автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU