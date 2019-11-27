В Туле стартуют «Итальянские вечера в России»
27 ноября в Туле стартует V Международный фестиваль «Итальянские вечера в России». Он объединит вокалистов, дирижеров, танцоров из России, ближнего зарубежья и Европы.
Конкурсные состязания продлятся до 30 ноября. Площадками фестиваля станут Тульский областной центр молодежи, ДК «Металлург», Дворянское собрание, молодежный центр «Родина».
В этом году впервые в его рамках пройдут конкурсы для хоровых дирижеров им. Михайловского и для хоровых исполнителей им. А. Александрова.
Победителей ждут сразу 5 Гран-при. Их обладатели в мае 2020 года представят Россию на Международном фестивале-конкурсе «Российские вечера в Италии».
Вход на мероприятия фестиваля свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU