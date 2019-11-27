2019-11-27T15:44:03+03:00
Общество

В Туле около двух тысяч многодетных семей стоят в очереди на получение участков

Дмитрий Миляев встретился с инициативной группой многодетных семей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле более 5 тысяч многодетных семей. Из них около 2 тысяч стоят в очереди на получение участков. Об этом говорили на встрече главы администрации города Дмитрия Миляева с представителями многодетных семей из разных округов областного центра.

- Приоритетная задача для нас сегодня – развивать и обеспечивать всем необходимым площадки, предоставленные многодетным семьям для застройки. Задач много, масштабные работы будут проводить поэтапно согласно имеющимся дорожным картам, - отметил Дмитрий Миляев. - Но мы можем уже сейчас определить, какие работы стоит выполнить в первую очередь. Для этого до начала нового строительного сезона мы встретимся на всех площадках, выделенных многодетным семьям

На встрече затронули и тему включения семей, воспитывающих детей-инвалидов, в очередь на получение участков или денежной компенсации на равных правовых условиях с многодетными семьями. Сейчас этот вопрос прорабатывается с министерством имущественных и земельных отношений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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