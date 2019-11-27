Между Тулой и МО Красноярское Киреевского района уточнили границы
27 ноября состоялось очередное заседание Тульской городской Думы
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27 ноября депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали предложение Собрания представителей муниципального образования Киреевский район.
Речь об отнесении части территории, входящей в состав МО Красноярское Киреевского района, в состав МО город Тула.
Это сделано для проведения межевых работ по уточнению границ территорий муниципальных образований и постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU