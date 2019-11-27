Между Тулой и МО Красноярское Киреевского района уточнили границы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-27T15:27:46+03:00

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27 ноября депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали предложение Собрания представителей муниципального образования Киреевский район.

Речь об отнесении части территории, входящей в состав МО Красноярское Киреевского района, в состав МО город Тула.

Это сделано для проведения межевых работ по уточнению границ территорий муниципальных образований и постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU