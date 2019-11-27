Туляк сделал предложение своей возлюбленной в музее изобразительных искусств
Девушка ответила ему: "Да"
Фото: Тульское музейное объединение
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Туляк сделал предложение своей возлюбленной в музее изобразительных искусств. Для девушки сюрприз оказался неожиданным.
Опустился на одно колено молодой человек около принесенной им заранее картины. Об установке в зале полотна он договорился с сотрудниками музея. На картине оказались запечатлены влюбленные в этот трогательный момент.
Увидев работу в экспозиции музея, девушка очень удивилась. Но на предложение руки и сердца возлюбленная молодого человека ответила согласием.
ИСТОЧНИК KP.RU