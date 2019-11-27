В Туле на ул. Н. Руднева полыхала квартира: пожарные спасли семь человек

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-27T14:42:55+03:00

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27 ноября в Туле на ул. Н. Руднева загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:47.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 14 минут.

В результате пожара пострадал человек. Также закоптился подъезд на первом этаже, выгорела кухня, закоптились и остальные комнаты. Причина пожара выясняется.

Пожарные спасли с применением дыхательных аппаратов 4 человека. Еще 3 людей вывели с помощью автолестницы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU