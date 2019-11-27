В Туле на ул. Н. Руднева полыхала квартира: пожарные спасли семь человек
27 ноября в Туле на ул. Н. Руднева загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:47.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 14 минут.
В результате пожара пострадал человек. Также закоптился подъезд на первом этаже, выгорела кухня, закоптились и остальные комнаты. Причина пожара выясняется.
Пожарные спасли с применением дыхательных аппаратов 4 человека. Еще 3 людей вывели с помощью автолестницы.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU