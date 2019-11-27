В Тульской области при пожаре погиб ребенок
27 ноября в Ясногорске на ул. Комсомольской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:23.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 3 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.
Пожар унес жизнь пятилетнего ребенка. В результате происшествия в комнате выгорела кровать, помещение закоптилось по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU