В Туле взорвался неизвестный сверток: место ЧП обследовали с помощью робота
Устройство находилось в пакете
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, утром 27 ноября во дворе дома по ул. Болдина, 106А произошел взрыв. По предварительным данным, источником взрыва стал неустановленный предмет.
Устройство было завернуто в пакет, находившийся около автомобиля ВАЗ-2104. Оно взорвалось, когда двое человек заглянули внутрь. Один из мужчин получил травмы лица.
На месте происшествия работали силовики. Для обследования территории росгвардейцы использовали робота КРММ-06. Комплекс отличается высокой проходимостью, всепогодностью и круглогодичностью применения.
ИСТОЧНИК KP.RU