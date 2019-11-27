В Туле взорвался неизвестный сверток: место ЧП обследовали с помощью робота

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-27T12:52:47+03:00

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Напомним, утром 27 ноября во дворе дома по ул. Болдина, 106А произошел взрыв. По предварительным данным, источником взрыва стал неустановленный предмет.

Устройство было завернуто в пакет, находившийся около автомобиля ВАЗ-2104. Оно взорвалось, когда двое человек заглянули внутрь. Один из мужчин получил травмы лица.

На месте происшествия работали силовики. Для обследования территории росгвардейцы использовали робота КРММ-06. Комплекс отличается высокой проходимостью, всепогодностью и круглогодичностью применения.

ИСТОЧНИК KP.RU